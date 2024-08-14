Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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BU BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bu Bir Başlangıç, küçük bir kızın anne ve babasını bir araya getirme çabasıyla başlayan, ancak bu süreçte kendi hayatının aşkını bulan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. İnanışa göre, insanlar dünyaya gelmeden önce anne ve babalarını kendileri seçermiş. Buket de kendisi için en uygun olduğunu düşündüğü babayı seçer, ancak bazı nedenlerle annesini seçmesi engellenir. Bu durumu düzeltmek isteyen Buket, dünyaya bir ruh olarak gelir ve Zeynep adındaki bir kadından yardım ister. Sadece Zeynep'in duyabileceği şekilde seslenebilen Buket, ondan anne ve babasının tanışmasını sağlamasını ister. Buket'in bu isteğini kabul eden Zeynep, küçük kızın ebeveynlerini bir araya getirmeye çalışırken, kendi hayatının en büyük aşkıyla karşılaşır.

BU BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCU KADROSU