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Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Bu Bir Başlangıç filmi nerede ve ne zaman çekildiği seyirciler tarafından araştırılırken, Bu Bir Başlangıç filminin oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan Bu Bir Başlangıç filmi konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu Bir Başlangıç filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yönetmenliğini Bora Onur'un üstlendiği Bu Bir Başlangıç filmi bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir...

BU BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bu Bir Başlangıç, küçük bir kızın anne ve babasını bir araya getirme çabasıyla başlayan, ancak bu süreçte kendi hayatının aşkını bulan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. İnanışa göre, insanlar dünyaya gelmeden önce anne ve babalarını kendileri seçermiş. Buket de kendisi için en uygun olduğunu düşündüğü babayı seçer, ancak bazı nedenlerle annesini seçmesi engellenir. Bu durumu düzeltmek isteyen Buket, dünyaya bir ruh olarak gelir ve Zeynep adındaki bir kadından yardım ister. Sadece Zeynep'in duyabileceği şekilde seslenebilen Buket, ondan anne ve babasının tanışmasını sağlamasını ister. Buket'in bu isteğini kabul eden Zeynep, küçük kızın ebeveynlerini bir araya getirmeye çalışırken, kendi hayatının en büyük aşkıyla karşılaşır.

BU BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Yağmur Ün
  • Teoman Utkan
  • Dila Danışman
  • Oruç Kaptan
  • Kimya Gökçe Aytaç
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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