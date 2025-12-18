Haberler

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze'de bir babaya çocuklarının önünde saldıran sürücünün, olayda kullandığı 2012 model aracını 1 milyon 470 bin TL'ye satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocuklarını okula götürdüğü sırada hız yapan bir sürücüyü uyaran bir babanın çocuklarının gözü önünde darbedilmesiyle gündeme gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren O.C.'nin, olayda kullandığı 2012 model aracını satışa çıkardığı ortaya çıktı. O.C.'nin araca 1 milyon 470 bin TL fiyat biçmesi dikkat çekti.

İşte gündem olan o ilan;

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

O.C ARABASINI SATIŞA CIKARMNIŞ DESENE MAKAMIM MEVKİM PARAM VE YASALARIN BANA VERDİĞİ CÜRETLE COCUKLARININ YANINDA BABASINA GURURLA SALDIRDIĞIM ARABAM SATIŞTA DİYE ÖVÜN GÖĞSÜNÜ GERE GERE HAKETTİN BUNU

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozhan null:

hurda arac alimi yapmiyorum

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
title