Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocuklarını okula götürdüğü sırada hız yapan bir sürücüyü uyaran bir babanın çocuklarının gözü önünde darbedilmesiyle gündeme gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren O.C.'nin, olayda kullandığı 2012 model aracını satışa çıkardığı ortaya çıktı. O.C.'nin araca 1 milyon 470 bin TL fiyat biçmesi dikkat çekti.

İşte gündem olan o ilan;