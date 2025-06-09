Bu akşam Uzak Şehir var mı? 9 Haziran Kanal D yayın akışı!

Bu akşam televizyon karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler, "Uzak Şehir bu akşam var mı?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Pazartesi günlerinin sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de dramatik senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Her hafta reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizinin yayın akışı ise dikkatle takip ediliyor. Peki, "Uzak Şehir bu akşam var mı?" İşte detaylar…

BU AKŞAM UZAK ŞEHİR VAR MI?

Uzak Şehir, geçen haftaki 28. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

01:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

03:15 Yargı

05:00 Poyraz Karayel

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder

Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirecek midir?

Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklı ile kalbi arasında sıkışan Alya'yı kararından döndürmeye çalışan Cihan, bunda başarılı olabilecek midir?

Aşk kiminin canını yakarken, kiminin suskun kalplerinin dili, belki de tam da şimdi çözülüp sevdiğine usul usul yol açma cesareti mi verecektir?