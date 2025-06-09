Bu akşam Uzak Şehir var mı? 9 Haziran Kanal D yayın akışı!

Bu akşam Uzak Şehir var mı? 9 Haziran Kanal D yayın akışı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diziseverlerin merakla takip ettiği sorulardan biri "Uzak Şehir bu akşam var mı?" oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle dikkat çeken Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü için izleyiciler yayın saatini araştırıyor.

Bu akşam televizyon karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler, "Uzak Şehir bu akşam var mı?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Pazartesi günlerinin sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de dramatik senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Her hafta reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizinin yayın akışı ise dikkatle takip ediliyor. Peki, "Uzak Şehir bu akşam var mı?" İşte detaylar…

BU AKŞAM UZAK ŞEHİR VAR MI?

Uzak Şehir, geçen haftaki 28. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

01:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

03:15 Yargı

05:00 Poyraz Karayel

Bu akşam Uzak Şehir var mı? 9 Haziran Kanal D yayın akışı!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder

Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirecek midir?

Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklı ile kalbi arasında sıkışan Alya'yı kararından döndürmeye çalışan Cihan, bunda başarılı olabilecek midir?

Aşk kiminin canını yakarken, kiminin suskun kalplerinin dili, belki de tam da şimdi çözülüp sevdiğine usul usul yol açma cesareti mi verecektir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kalbinde, akciğerinde ciddi hasar var

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Malezya'da öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 15 ölü

Öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 15 ölü
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.