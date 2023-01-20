Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? 20 Ocak Cuma Survivor 2023 saat kaçta, yok mu, geç mi başlar? Bu akşam Survivor olmayacak mı?

Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu yoksa neden yok merak ediliyor. 4. bölümden sonra Survivor 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor bugün yayın akışında yer almıyor. Peki, Bugün Survivor var mı, yok mu? 20 Ocak Cuma Survivor 2023 var mı, yok mu, saat kaçta, geç mi başlayacak? Bu akşam Survivor olmayacak mı? İşte detaylar...

Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? 20 Ocak Survivor yeni bölüm var mı? Bugün dizi mi olacak? Bugün Survivor var mı, yok mu? 20 Ocak Cuma Survivor 2023 var mı, fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Survivor neden yok? Survivor hangi günler? İşte ayrıntılar...

20 OCAK 2023 BUGÜN SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü olmayacak. Survivor 2023 bugün yayın akışında gözükmüyor. Bugün TV8'de Recep İvedik 6 filmi ekranlara gelecek. Ardından Tuzak dizisi yayınlanacak. Survivor yeni bölümünün yarın yayınlanması bekleniyor.

Survivor 5. bölümü 21 Ocak 2023 Cumartesi günü ekranlara gelecek.

TV8 20 OCAK 2023 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19:15 -Yerli Sinema / Recep İvedik 6

21:30 - Sıfırıncı Gün / Kolaj

01:30 -Tuzak

SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta adaya veda eden isim Ümit oldu. Ünlüler takımından Ümit Erdim adaya veda etmiş oldu.