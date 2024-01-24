Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var?

24 Ocak tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. Televizyonda bugün hangi dizilerin yayınlanacağı ve hangi programların izleyici ile buluşacağı konusu, dizi ve program takipçileri tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak yapımlar sorgulatılıyor. İşte bu akşamın yayın akışı...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Dilek Taşı / Kanal D / Saat 20:00

Kuruluş Osman / ATV / Saat 20:00

Sandık Kokusu / Show Tv / Saat 20:00

Şahane Hayatım / Fox Tv / Saat 20:00