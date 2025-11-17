Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

17 Kasım 2025 Pazartesi akşamı, televizyon izleyicilerini sevilen diziler ve keyifli programlar karşılayacak. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 17 Kasım yayın akışları da duyuruldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

17 Kasım 2025 Pazartesi akşamı, televizyon izleyicilerini popüler diziler ve eğlenceli programlar karşılayacak. Haftanın stresini atmak isteyenler, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 17 Kasım yayın akışlarını takip edebilir. Hangi kanalda hangi dizi ve programların yer aldığına dair detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

ATV

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Hızlı ve Öfkeli 10
  • 22:45 – Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Uzak Şehir
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 – İlk Bakış
  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 13:30 – En Hamarat Benim
  • 16:30 – Ben Leman
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20:00 – Ölümlü Dünya 2
  • 22:30 – Kıskanmak

SHOW TV

  • 06:00 – Yeni Gelin
  • 08:15 – Bu Sabah
  • 10:00 – Sandık Kokusu
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07:00 – İstanbullu Gelin
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 – Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Otel Transilvanya 4
  • 21:45 – Otel Transilvanya 4

TRT 1

  • 06:40 – Kalk Gidelim
  • 09:20 – Adını Sen Koy
  • 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Seksenler
  • 14:30 – Taşacak Bu Deniz
  • 17:45 – Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Cennetin Çocukları

TV8

  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 – Gel Konuşalım
  • 12:30 – Zahide Yetiş ile Sence?
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye
