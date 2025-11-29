Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bir aile ile mahalle halkı arasında tansiyon yükseldi. İddiaya göre aile, evlerinin önünden geçen vatandaşlara taş atıyor, tehdit ediyor ve zaman zaman sopalarla saldırgan tavırlar sergiliyor. Mahallede huzursuzluğun giderek arttığı ifade edilirken, olaylara ilişkin görüntüler de sosyal medyada yayıldı.

"OKUL YOLUNDA ÇOCUKLARA TAŞ ATIYORLAR"

Star TV'nin haberine göre; mahalle sakinleri, özellikle okul yolunu kullanan çocukların hedef alınmasından endişe duyuyor. Sosyal medyada yer alan videolarda bir çocuğa taş atıldığı ve öğrencilerin okul yolunda tedirgin şekilde ilerlediği görülüyor. Bir mahalleli, yaşananları, "Burası okul yolu. Bu aile çocuklarımızın önüne taşlarla, sopalarla çıkıyor. Tehdit ediyorlar. Çocuklarımız okula gidemez hale geldi." sözleriyle özetledi.

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ AMA SONUÇ ALINAMADI

İddiaya göre mahalle halkı, saldırgan davranışlar nedeniyle birçok kez polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin bölgeye defalarca gitmesine rağmen olaylarla ilgili kalıcı bir çözüm üretilemediği ifade ediliyor.

Bölgeden kaydedilen başka bir videoda iki taraf arasındaki tartışmanın büyüdüğü ve tehdit içeren sözlerin duyulduğu görülüyor.

"YETKİLİLERDEN ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Argıncık Mahallesi sakinleri, gerginliğin her geçen gün daha tehlikeli bir hal aldığını belirterek, "Yetkililerden yardım istiyoruz. Lütfen bu duruma bir çözüm bulunsun." çağrısında bulundular.