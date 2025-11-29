Haberler

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde yaşayan bir aile evlerinin önünden geçen mahalleliye taş atıyor, tehditlerde bulunuyor. Mahalleli, polise defalarca başvurduklarını ancak sorunun hala çözülemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

  • Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bir aile, evlerinin önünden geçen vatandaşlara taş atıyor ve tehdit ediyor.
  • Mahalle sakinleri, okul yolunu kullanan çocukların taş atılarak hedef alındığını belirtiyor.
  • Polise defalarca şikayette bulunulmasına rağmen olaylarla ilgili kalıcı bir çözüm üretilemedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bir aile ile mahalle halkı arasında tansiyon yükseldi. İddiaya göre aile, evlerinin önünden geçen vatandaşlara taş atıyor, tehdit ediyor ve zaman zaman sopalarla saldırgan tavırlar sergiliyor. Mahallede huzursuzluğun giderek arttığı ifade edilirken, olaylara ilişkin görüntüler de sosyal medyada yayıldı.

"OKUL YOLUNDA ÇOCUKLARA TAŞ ATIYORLAR"

Star TV'nin haberine göre; mahalle sakinleri, özellikle okul yolunu kullanan çocukların hedef alınmasından endişe duyuyor. Sosyal medyada yer alan videolarda bir çocuğa taş atıldığı ve öğrencilerin okul yolunda tedirgin şekilde ilerlediği görülüyor. Bir mahalleli, yaşananları, "Burası okul yolu. Bu aile çocuklarımızın önüne taşlarla, sopalarla çıkıyor. Tehdit ediyorlar. Çocuklarımız okula gidemez hale geldi." sözleriyle özetledi.

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli yolda yürüyemiyor

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ AMA SONUÇ ALINAMADI

İddiaya göre mahalle halkı, saldırgan davranışlar nedeniyle birçok kez polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin bölgeye defalarca gitmesine rağmen olaylarla ilgili kalıcı bir çözüm üretilemediği ifade ediliyor.

Bölgeden kaydedilen başka bir videoda iki taraf arasındaki tartışmanın büyüdüğü ve tehdit içeren sözlerin duyulduğu görülüyor.

"YETKİLİLERDEN ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Argıncık Mahallesi sakinleri, gerginliğin her geçen gün daha tehlikeli bir hal aldığını belirterek, "Yetkililerden yardım istiyoruz. Lütfen bu duruma bir çözüm bulunsun." çağrısında bulundular.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLegend ishere:

Kapının önünde ki kalaslarla ailecek dövün hepsini. ıslak odunla falakaya yatırın.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

hint okyanusunda ki sentinel adasında insanlara ok fırlatan yerliler vardı. bunlarda Türkiyenin Sentinel Kabilesi olmuş.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı

Zeybek oynarken bir anda yere yığıldı
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.