Brezilyalı fenomen Barbara Jankavski evinde ölü bulundu: Otopsi sonucu bekleniyor

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Barbara Jankavski, 2 Kasım'da yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki Jankavski, takipçileri arasında "İnsan Barbie" olarak da biliniyordu.

SOSYAL MEDYADA ESTETİK PAYLAŞIMLARIYLA TANINDI

Jankavski, geçirdiği estetik operasyonları sosyal medya hesaplarından paylaşarak kısa sürede ün kazanmıştı. Haziran ayında yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatının ardından Instagram'da 55 binden fazla, TikTok'ta ise 344 binin üzerinde takipçiye ulaştı.

YASAKLI MADDE KULLANMIŞLAR

CNN Brasil'in elde ettiği polis raporuna göre, 51 yaşındaki kamu avukatı Renato Campos Pinto de Vitto, fenomenin ölüm gecesi yanında olduğunu ifade etti. Avukat, Jankavski ile birlikte yasadışı madde kullandıklarını söyledi.

KALP MASAJI YAPTI AMA KURTARILAMADI

De Vitto, ifadesinde Jankavski'nin uyuduktan sonra hareket etmediğini fark ettiğini belirtti. Bunun üzerine acil yardım hattını aradığını ve doktorlar gelene kadar yaklaşık dokuz dakika boyunca kalp masajı yaptığını, ancak sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştığında fenomenin hayatını kaybettiğini doğruladıklarını anlattı.

VÜCUDUNDA DARBE İZLERİ BULUNDU

Sao Paulo Askeri Polisi, Jankavski'nin yalnızca iç çamaşırlarıyla bulunduğunu, sol gözünde darbe izi ve sırtında bazı izler tespit edildiğini açıkladı. Bir arkadaşı ise ifadesinde, yüzündeki yaranın daha önce yaşadığı bir düşme kazasından kaynaklandığını söyledi.

OTOPSİ VE TOKSİKOLOJİ RAPORU BEKLENECEK

Sao Paulo Kamu Güvenliği Sekreterliği, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi ve toksikoloji testleri yapılacağını duyurdu. Jankavski'nin ölümü, polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçti.