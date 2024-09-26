Bosna'da zorla alıkonulduğunu iddia eden Deniz Eliş'ten haber var
Dışişleri Bakanlığı, Gaziantep'ten Bosna Hersek'e gezi amacıyla giden ve bir süredir rehin tutulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldığını duyurdu.
Deniz Eliş'in Gaziantep'ten Bosna Hersek'e gezi amacıyla gittikten sonra rehin alındığı ve ailesinden fidye istendiği iddia edilmişti. Dışişleri Bakanlığı Deniz Eliş'e ulaşıldığını, Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine intikalinin sağlanmakta olduğunu açıkladı.
"VATANDAŞIMIZIN ZAGREB BÜYÜKELÇİLİĞİMİZE İNTİKALİ SAĞLANMAKTADIR"
Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.