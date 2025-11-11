Haberler

Borsa neden düştü? 11 Kasım 2025 bugün Borsa İstanbul Bist100 neden düştü?

Borsa neden düştü? 11 Kasım 2025 bugün Borsa İstanbul Bist100 neden düştü?
Güncelleme:
Borsa neden düştü 11 Kasım son dakika! Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde satış baskısı artarak devam etti. BIST 100 endeksi, yüzde 1,2'lik düşüşle 10.617,09 puana geriledi. Bankacılık ve sanayi hisselerindeki artan satışlar endeksin yönünü aşağı çevirdi. Küresel piyasalardaki risk iştahının azalması, para politikasındaki belirsizlikler ve dövizdeki yükseliş endeksteki geri çekilmede etkili oldu.

Borsa neden düştü? Borsa İstanbul'da güne sakin başlayan BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde satışların artmasıyla değer kaybetti. Küresel piyasalarda risk iştahının zayıflaması ve yurtiçinde ekonomik belirsizliklerin sürmesi, endeksin aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

BIST 100 endeksi, 11 Kasım 2025 tarihinde yaklaşık yüzde 1,2 oranında düşüşle 10.617,09 puan seviyesine kadar geriledi. Endeksin düşüşünde küresel piyasalarda görülen satış eğilimi belirleyici oldu. ABD ve Avrupa borsalarındaki kayıplar, gelişmekte olan ülke piyasalarında da baskı oluşturdu. Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi artarken, özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde satışların yoğunlaştığı gözlendi.

Ekonomistler, Borsa İstanbul'daki geri çekilmenin küresel faktörlerin yanı sıra iç dinamiklerle de bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. TCMB'nin para politikasına yönelik belirsizlikler ve yüksek enflasyon, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu. Döviz kurlarındaki yükseliş de şirket bilançoları üzerinde baskı yaratırken, bu durum hisse senetlerinde satışların artmasına yol açtı.

11 KASIM BORSA NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN?

Günün erken saatlerinde yatay seyreden endeks, ilerleyen saatlerde gelen yoğun satışlarla birlikte aşağı yönlü hareketini hızlandırdı. Dolar/TL'nin yeniden yükseliş eğilimine girmesi, özellikle döviz borcu yüksek şirketlerin hisselerinde baskı oluşturdu. Küresel piyasalardaki zayıf görünümün etkisiyle yabancı yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi artarken, bu durum Borsa İstanbul'daki düşüşü derinleştirdi.

Analistler, teknik açıdan 10.600 - 10.500 puan bandının kısa vadede önemli destek seviyeleri olarak izleneceğini belirtiyor. Endekste yukarı yönlü olası tepkilerde ise 10.800 puan seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Öte yandan, yerel gündemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma süreci ve savcılığın iddianame hazırlıklarının sürmesi de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

*Bu haberdeki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

