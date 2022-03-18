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Boomer ne demek? Boomer anlamı ne?

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Boomer ne demek? Boomer anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan boomer, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, boomer ne demek? Boomer anlamı ne? İşte, boomer kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen boomer kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, boomer anlamı ne? Boomer ne demek?

BOOMER NE DEMEK?

İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından doğan nesil için Boomer kavramı kullanılıyor. 1940'lı yılların sonundan 1960'lı yılların ortalarına kadar doğanlar için kullanılan Baby Boomer ifadesinden yola çıkan gençler tepki olarak "Ok Boomer" ifadesini kullanıyor.

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