BOM GT4 Avrupa Serisi'nde sezonu Monza'da açıyor

Türkiye'yi GT4 Avrupa Serisi'nde üst üste 6 sezondur başarıyla temsil eden Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 2023 sezonuna yeni pilotları ve yarış otomobilleriyle başlıyor.

22- 23 Nisan'da İtalya'nın Monza Pisti'nde start alacak takım, iki yeni otomobiliyle de Silver kategorisinde mücadele edecek.

Yeni otomobilleri ve pilotlarıyla sezona her zamankinden daha iddialı bir giriş yapacaklarını belirten Borusan Otomotiv Motorsport Takım Direktörü Ahmet Köseleci, "Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) olarak bu yıl 15. yılımızı kutluyoruz. Yeni otomobiller ve kendini başarılarıyla kanıtlamış pilotlarımızla birlikte sezonun açılışını motor sporları efsanesi Monza Pisti'nde yapacağımız için çok heyecanlıyız. Son 5 sezonda olduğu gibi bu yıl da hedefimiz daha çok podyum başarısı göstererek Türk bayrağını dalgalandırmak ve ulusal marşımızı tüm Avrupa'ya dinletmek olacak." dedi.

2023 GT4 Avrupa Serisi Silver kategorisinde, Yağız Gedik ve Enzo Joulie 11 kapı numaralı, Berkay Besler ve Tom Edgar ise 12 kapı numaralı Yeni BMW M4 GT4 ile mücadele edecekler.

İlk ayak sıralama turları 22 Nisan Cumartesi günü TSİ 12: 10 ve ilk yarış aynı gün TSİ 17: 50'de gerçekleşecek. İkinci yarış ise 23 Nisan Pazar TSİ 13: 00'te düzenlenecek. GT4 Avrupa Serisi GT World youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı canlı izlemek için; https://www.youtube.com/@GTWorld