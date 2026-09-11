Haberler

Boluspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Boluspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
+64 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boluspor, 1. Lig'de 7. haftada sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Karaçayır Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik çalışmaların yanı sıra top kapma ve şut çalışmaları da yaptı. Maç, 12 Eylül Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Boluspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü 1’inci Lig ekiplerinden Boluspor, 7’nci haftada sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Tesisleri’nde teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra geniş alanda 2 grup halinde top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmanın ardından sona erdi. Boluspor, Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Boluspor ile Pendikspor arasındaki karşılaşma, 12 Eylül Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
Haberler.com
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Sucuk devinde usulsüzlük skandalı! Şirketten açıklama
Girne'deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar

Gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin

Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yasak aşk! Gardiyanın müstehcen görüntüleri ortaya çıktı