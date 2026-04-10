Haberler

Bolu’da 'kurban bağışı' iddiası: Paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklu yargılandığı BolSev Vakfı soruşturmasında, kurban bağışı adı altında toplanan paraların amaç dışı kullanıldığı saptandığı belirtildi. Müfettiş raporlarının, ihtiyaç sahipleri için toplanan bağışlara rağmen tek bir kurbanlık alımı yapılmadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

  • Bolu Belediyesi bağlantılı BolSev Vakfı'nın 2025 yılında vatandaşlardan kurban kesimi için topladığı bağış paralarla hiçbir kurbanlık hayvan alınmadı veya kesilmedi.
  • BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, toplanan bağışların kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için kullanıldığını ifade etti.
  • Soruşturmada 36 mağdur bulunuyor ve her biri için yaklaşık 7 yıl hapis cezası talep edilebileceği, toplamda 252 yıla kadar hapis ihtimali bulunuyor.

Bolu Belediye Başkanı ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan ile BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ın tutuklu bulunduğu dosyada, vakıf yönetiminde yer alan Leyla ve Aydan Özdemir de soruşturmanın odağındaki isimler arasında bulunuyor.

KURBAN BAĞIŞI TOPLANDI, TEK BİR KURBANLIK ALINMADI!

Bolu’da belediye bağlantılı BolSev Vakfı üzerinden yürütülen soruşturmada çarpıcı tespitler ortaya çıktı. 2025 yılında vatandaşlardan kurban kesimi için bağış alındığı ve vatandaştan bu amaçla para toplandığının belirlendiği öğrenildi. Ancak müfettiş raporlarına göre vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine ilişkin tek bir işlem dahi yer almadığı belirtildi.

İLANLARDA ‘KURBAN’ DEDİLER, DOSYADA BAŞKA GERÇEK ÇIKTI

Vakfın sosyal medya paylaşımlarında vatandaşlara “Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” çağrısı yapılırken, soruşturma dosyasına giren ifadeler bağışların bu amaçla kullanılmadığını ortaya koyduğu kaydedildi. BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ın ifadesinde, “Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık” dediği aktarıldı. Bu beyan, vakfın baştan itibaren kurban kesimi yönünde bir faaliyet yürütmediğini ortaya koyduğu vurgulandı.

36 MAĞDUR, 252 YILA KADAR HAPİS İHTİMALİ

Dosyada yer alan bilgilere göre 36 mağdur bulunuyor. Hukuki değerlendirmelere göre her bir mağdur için yaklaşık 7 yıl hapis cezası talep edilebileceği, bu kapsamda toplamda 252 yıla kadar hapis ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Suçun bilişim yoluyla işlenmesi, birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi ve dini duyguların istismar edilmesi gibi unsurların cezayı artırabileceği belirtiliyor.

GÖZLER YARGI SÜRECİNDE

Bolu’daki skandal dosyada soruşturma sürerken, kamuoyu adli sürecin nasıl sonuçlanacağını yakından takip ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

