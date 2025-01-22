79 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda binanın ağır hasarlı olduğu belirtildi. Öte yandan ağır hasarlı binanın yıkılacağı ifade edildi. Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yıkıldı mı, ne zaman yıkılacak?

BİNA HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Yangının ardından bina kullanılamaz hale gelirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme tamamlandı. Gazeteci Fulya Öztürk, CNN Turk canlı yayınında inceleme sonrası hazırlanan ön rapora göre binanın ağır hasarlı olduğunu ve yıkılacağını açıkladı.

Öztürk, "Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan oteli incelemek üzere ekipler geldi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler binayı incelediler. Ön rapor ortaya çıktı. O ön raporda binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi bu yangın faciasından sonra. Bina ağır hasarlı olarak tespit edildi ve muhtemelen yıkılacak" ifadelerini kullandı.

"ŞERİT ÇEKİLDİ, SON KEZ ARAMA TARAMA YAPILDI"

"Çevre Şehircilik il müdürlüğü ekipleri iki gündür inceleme yapıyorlardı. Bugün ön rapor çıktı ve ağır hasarlı olduğuna kanaat getirildi. Şimdilik ön rapor bu. Şimdi ağır hasarlı bir yapının tabii ki yıkımı söz konusu olacaktır ama bir itiraf süreci de gelebilir" diyen Öztürk, "Şimdilik ön rapor. Yani binadaki durum çok kötü. Zaten içeriye artık kimse alınmıyor. Tamamen şerit çekildi, kapatıldı. Bugün AFAD son bir inceleme yaptı, arama tarama yapıldı. Ve şu an binanın çevresinden biz de uzaktayız. Zaten baktığınız zaman tamamen siyaha dönmüş denilebilir bazı noktaları. İçi zaten kullanılamayacak halde kül olmuş vaziyette" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE DERİN BİR SESSİZLİK VAR"

Öztürk ayrıca "Çok büyük bir acı var. Bölgede de çok derin bir sessizlik var. Ve şu anda bu binanın çevresinde yine ekipler var. Hem AFAD ekipleri var hem bölgedeki valilikten ekipleri görüyoruz. Ama binanın tam anlamıyla çevresini de kapattılar, şerit çekildi. Jandarma ekipleri yine sahadalar. Ve özellikle binanın yakınlarına doğru kimse geçmesin diye şeridin çekildiğini belirtelim. Jandarma ekipleri de bölgeye kimseyi yanaştırmıyor. Bina bu yangın esnasında zaten ciddi bir hasar aldı" diye konuştu.