Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem

Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BOLU'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bolu'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.13'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 8.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı, Bolu'nun yanı sıra Düzce gibi çevre şehirlerden de hissedildi.