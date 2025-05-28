Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem
Bolu'da gece saat 01.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, çevre illerden de hissedilen depremin yerin 8.15 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BOLU'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bolu'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.13'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 8.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı, Bolu'nun yanı sıra Düzce gibi çevre şehirlerden de hissedildi.