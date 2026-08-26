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Bodrum'da Beach İşçilerinden İş Bırakma Eylemi: Kod-49 ile İşten Çıkarma Tepkisi

Bodrum'da Beach İşçilerinden İş Bırakma Eylemi: Kod-49 ile İşten Çıkarma Tepkisi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir beach işletmesinde çalışanlar, çalışma koşullarını protesto etmek için iş bıraktı. İşveren ise bu eyleme katılan işçileri Kod-49 ile işten çıkararak tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir beach işletmesinde çalışanlar, çalışma koşullarını protesto etmek için iş bıraktı.

İşveren, iş bırakan işçileri Kod-49 ile işten çıkararak tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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