Bodrum'da Beach İşçilerinden İş Bırakma Eylemi: Kod-49 ile İşten Çıkarma Tepkisi
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir beach işletmesinde çalışanlar, çalışma koşullarını protesto etmek için iş bıraktı. İşveren ise bu eyleme katılan işçileri Kod-49 ile işten çıkararak tepki gösterdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir beach işletmesinde çalışanlar, çalışma koşullarını protesto etmek için iş bıraktı.
İşveren, iş bırakan işçileri Kod-49 ile işten çıkararak tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi