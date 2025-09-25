Haberler

BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

İstanbul'da TOGG T10X ve BMW marka bir araç çarpıştı. Kazada BMW'nin ön kısmında büyük hasar oluşurken TOGG'un arka bölümünde daha sınırlı hasar gözlendi.

İstanbul'da meydana gelen kazada, Togg T10X ile BMW marka bir araç çarpıştı. Kazada, BMW'nin ön kısmında ağır hasar oluşurken TOGG'un arka bölümünde daha sınırlı hasar gözlendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Kazaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar özellikle araçların hasar durumunu yorumladı.

EURO NCAP TESTLERİNDEKİ SONUÇLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, Avrupa'daki otomobillerin güvenlik seviyelerini değerlendiren bağımsız kuruluş Euro NCAP, geçtiğimiz aylarda TOGG'un iki modeline dair test sonuçlarını açıklamıştı.

Elektrikli sedan T10F, yetişkin yolcu korumasında %95'lik başarı elde etmişti.

Elektrikli SUV T10X ise %94'lük oranıyla yüksek performans göstermişti.

Her iki model de 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesine layık görülmüştü.

DAHA ÖNCE DE BENZER SENARYOLAR YAŞANMIŞTI

TOGG'unönceki benzer kazalarda da sağlam kalması, aracın dayanıklılığına yönelik olumlu algıyı pekiştirirken, kullanıcılar yerli otomobilin güvenlik performansını bir kez daha takdir etti.

Kaynak: Haberler.com / Otomobil
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
