Bluesky kurucusu kim? Bluesky nedir?

Bluesky kurucusu kim diye merak edenler için, bu yenilikçi girişimin arkasında tanıdık bir isim bulunuyor: Twitter'ın kurucularından ve eski CEO'su Jack Dorsey. Peki, Bluesky nedir ve diğer sosyal medya uygulamalarından farkı ne? İşte platformun teknolojisi, kullanım amacı ve dikkat çeken özellikleriyle birlikte tüm detaylar…

BLUESKY KURUCUSU KİM?

Bluesky, merkezi olmayan bir sosyal medya platformu olarak, kullanıcılarına içerik oluşturma ve paylaşma imkanı sunar. Platform, 2019 yılında Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından bir araştırma girişimi olarak başlatılmış ve 2021'de bağımsız bir şirket haline gelmiştir. Şu anda şirketin CEO'su Jay Graber'dır.

Bluesky'nin en önemli teknolojik farkı, kendi geliştirdiği AT Protokolü (Authenticated Transfer Protocol) üzerinden çalışmasıdır.