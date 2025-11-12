Haberler

Blok3 kimdir? Blok3 kaç yaşında, gerçek ismi ne, nereli, şarkılarının isimleri neler?

Blok3 kimdir? Blok3 kaç yaşında, gerçek ismi ne, nereli, şarkılarının isimleri neler?
Son dönemde sosyal medyada ve müzik platformlarında adından sıkça söz ettiren Blok3, genç yaşına rağmen dikkat çeken projeleri ve sahne performansıyla gündemde. Peki, Blok3 kimdir? Blok3 kaç yaşında, gerçek ismi ne, nereli, şarkılarının isimleri neler?

Rap müziğin yeni yıldızı Blok3, hem sahne enerjisi hem de şarkılarıyla genç dinleyicilerin ilgisini çekiyor. Ancak Blok3'ün kim olduğu, gerçek adı, yaşı, memleketi ve hangi şarkılarla tanındığı merak konusu. Detaylar ve bilinmeyen yönleri haberin devamında yer alıyor.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3, Türk rap müziğinin yükselen genç yeteneklerinden biridir. Sahne performansı, enerjik tarzı ve dikkat çekici şarkı sözleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Modern altyapılarla sokak rapini buluşturan Blok3, özellikle genç dinleyiciler arasında popülerliğini artırmıştır.

BLOK3 KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu olan Blok3, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Henüz genç yaşta olmasına rağmen müzik dünyasında dikkat çekici bir çıkış yapmıştır.

BLOK3 NERELİ?

Blok3, gerçek adı Hakan Aydın olan sanatçı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelmektedir. Gebze'nin sokak kültürü ve gençlik deneyimleri, Blok3'ün müziğine ilham kaynağı olmuştur.

BLOK3'ÜN KARİYERİ

Müzik kariyerine 2021 yılında adım atan Blok3, kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan parçalar üretmiştir. Hem sahne performansları hem de sosyal medyada oluşturduğu imajıyla adından söz ettirmiştir. Blok3, Türkiye'nin yükselen rap yıldızları arasında önemli bir konuma sahiptir.

BLOK3'ÜN GERÇEK İSMİ NE?

Blok3'ün sahne adı Hakan Aydın'dır. Gerçek adıyla da tanınsa da, sahne ismiyle genç rap camiasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

