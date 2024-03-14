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Birsen Çelik kimdir? CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Birsen Çelik kaç yaşında, nereli?

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Birsen Çelik kimdir? CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Birsen Çelik kaç yaşında, nereli? CHP'nin Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Birsen Çelik hakkında merak edilenler. Birsen Çelik'in yaşı, nereli olduğu ve diğer bilgileri.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan adayı ise Birsen Çelik. Birsen Çelik nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BİRSEN ÇELİK KİMDİR?

Birsen Çelik, 1958 yılında Denizli'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Denizli'de tamamlamıştır. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 1981 yılından itibaren Denizli iline bağlı Bozkurt ilçesinde bulunan Hambat Eczanesi'nde eczacılık yapmaktadır.

1983 yılından beri CHP ilçe örgütü ve Denizli il örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, üç dönem boyunca Denizli İl Genel Meclisi üyeliği yapmıştır. Yedi sene boyunca Denizli Eczacı Odası Yöneticiliği görevini üstlenmiş ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nde çalışmıştır. Aynı zamanda Bozkurt Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu üyesidir. Evli ve iki çocuk annesi olan Birsen Çelik, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bozkurt Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Birsen Çelik Denizli Gündem Yaşam Politika Haberler

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