Haberler

Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında yapılan incelemelerde, birçok evde kullanılan bir temizlik ürününün tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Söz konusu ürünle ilgili satış yasağı kararı alınırken, piyasadan toplatılmasına da hükmedildi.

  • Ticaret Bakanlığı, Metan markasına ait lavabo açıcı ürününün satışını yasakladı.
  • Metan markasına ait lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi.
  • Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri doğrultusunda güvensizlik tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir ürün daha listeye eklendi.

DENETİMLERDE SAĞLIK RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontroller sonucunda, Metan markasına ait lavabo açıcı ürünün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Ürünün mevzuata aykırı olduğu ve güvenlik kriterlerini karşılamadığı ifade edildi.

Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

SATIŞI DURDURULDU, TOPLATMA KARARI ALINDI

Tespitlerin ardından söz konusu ürün hakkında satış yasağı getirildi. Bakanlık, ürünün piyasadan tamamen toplatılmasına hükmederek tüketicilere sunulmasının önüne geçilmesini amaçladı.

VATANDAŞLARA UYARI

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların GÜBİS'i düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini vurgularken, güvensiz olduğu ilan edilen ürünlerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

Bu organizasyona katılan ülkelere 727 milyon dolar dağıtılacak
Çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette alışveriş yapmıştı: Yine olsa yine yaparım

Görüntüler yürekleri ısıtmıştı! İşte Türkiye'nin konuştuğu adam
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title