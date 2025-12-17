Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri doğrultusunda güvensizlik tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir ürün daha listeye eklendi.

DENETİMLERDE SAĞLIK RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontroller sonucunda, Metan markasına ait lavabo açıcı ürünün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Ürünün mevzuata aykırı olduğu ve güvenlik kriterlerini karşılamadığı ifade edildi.

SATIŞI DURDURULDU, TOPLATMA KARARI ALINDI

Tespitlerin ardından söz konusu ürün hakkında satış yasağı getirildi. Bakanlık, ürünün piyasadan tamamen toplatılmasına hükmederek tüketicilere sunulmasının önüne geçilmesini amaçladı.

VATANDAŞLARA UYARI

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların GÜBİS'i düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini vurgularken, güvensiz olduğu ilan edilen ürünlerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.