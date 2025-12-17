Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında yapılan incelemelerde, birçok evde kullanılan bir temizlik ürününün tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Söz konusu ürünle ilgili satış yasağı kararı alınırken, piyasadan toplatılmasına da hükmedildi.
- Ticaret Bakanlığı, Metan markasına ait lavabo açıcı ürününün satışını yasakladı.
- Metan markasına ait lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi.
- Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri doğrultusunda güvensizlik tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir ürün daha listeye eklendi.
DENETİMLERDE SAĞLIK RİSKİ TESPİT EDİLDİ
Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontroller sonucunda, Metan markasına ait lavabo açıcı ürünün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Ürünün mevzuata aykırı olduğu ve güvenlik kriterlerini karşılamadığı ifade edildi.
SATIŞI DURDURULDU, TOPLATMA KARARI ALINDI
Tespitlerin ardından söz konusu ürün hakkında satış yasağı getirildi. Bakanlık, ürünün piyasadan tamamen toplatılmasına hükmederek tüketicilere sunulmasının önüne geçilmesini amaçladı.
VATANDAŞLARA UYARI
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların GÜBİS'i düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini vurgularken, güvensiz olduğu ilan edilen ürünlerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.