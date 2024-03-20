Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır. Bir Sevdadır dizisi canlı izle! TRT1 Bir Sevdadır . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Bir Sevdadır dizisi nereden izlenir? Bir Sevdadır yeni bölümde neler olacak?

BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NE?

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yasin'in Tufan'a vurması düğünde çıkacak büyük kavganın ilk kıvılcımı olur. Düğünde büyük bir hengame yaşanırken Yeşil müştemilatta onu alıkoyan Ünal'ın adamından kurtulmaya çalışmaktadır.

Düğündeki kavganın sonucu nezarette biter. Yeşil, Ünal'ın adamının elinden kurtulmayı nasıl başaracaktır? Yeşil üst üste yaşadığı bu olaylar sonrasında cezaevinde yazmış olduğu mektuptan Ayça'ya bahseder. İleride bir gün, çocuklarının gerçeği bilmesinin doğru olacağını düşünür. Gülender ise evde bir sıkıyönetim uygulamış, çocuklarla sadece yeni bakıcılarının ilgilenmesini uygun görmüştür. Velayetlerini almak içinse yeni yollar düşünmeye başlamıştır…

Yasin ise dopingten aklandıktan sonra yeni formasının giymenin heyecanı içindedir. Forma sponsorlarının Karlıcalar olduğunu gören Yasin ne yapacaktır?

İki aile arasında tansiyon yükselirken Tufan'ın annesi Hasret ile Menevşe ve Gülender'in yolu kermeste kesişir. Tufan, burada Menevşe ile karşılaşırken İshak Ali ise lansman sonrası yönetim kurulunu ikna etmeye çalışmaktadır.

Buna karşılık Cenap Ağa'nın hamlesi ne olacaktır? Yeşil'in tüm gerçekleri açıkladığı mektup, birinin eline geçecek midir?

BİR SEVDADIR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bir Sevdadır dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

BİR SEVDADIR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Feyyaz Şerifoğlu - Yasin Bıçakçı

Sude Zülal Güler - Yeşil Dağlıca

Ekin Mert Daymaz - Tufan Dağlıca

Sinem Uslu - Gülender Bıçakçı

Sinan Tuzcu - İshak Ali Bıçakçı

Seray Gözler - Boncuk Nine

Hakan Karsak - Engin Albayrak