Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor

Adana'da şehir merkezindeki bir meydanda çekilen görüntüler, sosyal medyada günün konusu oldu. Işıklandırılarak hazırlanan büyük bir yıl tabelasında henüz 2026 yılına dahi girilmemişken "2027" yazısı yazması dikkat çekti.

"ADANA 2027'YE GİRMEYE HAZIRLANIYOR"

Bu durum, şehrin sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık ve merak uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntü, kullanıcılar tarafından mizahi yorumlarla karşılandı. "Adana, 2026'yı atlayıp direkt 2027'ye girmeye hazırlanıyor" gibi yorumlar yapıldı.