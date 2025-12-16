Haberler

Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor

Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor
Güncelleme:
Adana'da dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Şehrin meydanına ışıklarla süslenmiş "2027" tabelası asılırken, bu görüntü sosyal medyada, "Adana 2026'dan önce 2027'ye girmeye hazırlanıyor" yorumlarına neden oldu.

  • Adana'da bir meydanda ışıklandırılmış bir yıl tabelasında '2027' yazısı bulunuyor.
  • Tabelada '2027' yazması sosyal medyada şaşkınlık ve mizahi yorumlara neden oldu.

Adana'da şehir merkezindeki bir meydanda çekilen görüntüler, sosyal medyada günün konusu oldu. Işıklandırılarak hazırlanan büyük bir yıl tabelasında henüz 2026 yılına dahi girilmemişken "2027" yazısı yazması dikkat çekti.

"ADANA 2027'YE GİRMEYE HAZIRLANIYOR"

Bu durum, şehrin sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık ve merak uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntü, kullanıcılar tarafından mizahi yorumlarla karşılandı. "Adana, 2026'yı atlayıp direkt 2027'ye girmeye hazırlanıyor" gibi yorumlar yapıldı.

