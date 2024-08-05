Bir Gece Masalı konusu ne? Bir Gece Masalı oyuncuları kim, ne zaman başlıyor?

Bir Gece Masalı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Atv Bir Gece Masalı dizisi başrol oyuncuları kim? Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni dizisi Bir Gece Masalı ne zaman başlıyor? Atv ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı yayınlanan tanıtımı ile gündeme bomba gibi düştü. İşte Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi hakkında merak edilenler tüm detayları ile haberimizde…

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

BİR GECE MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayın tarihi ile ilgili şuan net bir bilgi yer almıyor. Bir Gece Masalı yakında Atv ekranlarında sizlerle…