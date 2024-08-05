Üye Girişi
Haberler

Bir Gece Masalı konusu ne? Bir Gece Masalı oyuncuları kim, ne zaman başlıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burak Deniz'in yeni dizisi Bir Gece Masalı oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Gece Masalı dizisinin konusu ne? Burak Deniz'in dizideki partneri kim? Atv ekranlarında yayına girecek olan Bir Gece Masalı dizisi yayınlanan fragmanı ile gündemde merak edilen dizilerden biri oldu. Peki Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları kim? Bir Gece Masalı dizisi ne zaman başlıyor?

Bir Gece Masalı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Atv Bir Gece Masalı dizisi başrol oyuncuları kim? Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni dizisi Bir Gece Masalı ne zaman başlıyor? Atv ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı yayınlanan tanıtımı ile gündeme bomba gibi düştü. İşte Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi hakkında merak edilenler tüm detayları ile haberimizde…

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

BİR GECE MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayın tarihi ile ilgili şuan net bir bilgi yer almıyor. Bir Gece Masalı yakında Atv ekranlarında sizlerle…

Bir Gece Masalı konusu ne? Bir Gece Masalı oyuncuları kim, ne zaman başlıyor?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Su Burcu Yazgı Gürkan Uygun Burak Deniz Burak Deniz Dizi Atv Atv Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

 En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

 İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title