Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. ATV yayın akışında bu akşam Bir Gece Masalı dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Burak Deniz, (Mahir) ve Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. ATV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BİR GECE MASALI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi bu akşam 9. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Bir Gece Masalı dizisi her Salı saat 20:00'da ATV'de yayınlanıyor.

BİR GECE MASALI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Mahir ve Canfeza en mutlu günlerini yaşarken öte yanda herkes bu düğünün olmaması için adeta çırpınmaktadır. Kürşat'ın kızını almak için Yılmaz'ların köşküne gitmesi bütün dengeleri değiştirir. Kına gecesinde ise Canfeza'yı bir sürpriz beklemektedir.

29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Bir Gece Masalı

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)

00: 20 Kuruluş Osman

03: 00 Ateş Kuşları