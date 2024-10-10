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Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 10 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 10 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
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ATV yayın akışında bu akşam Bir Gece Masalı dizisi var mı ve Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Bir Gece Masalı dizisinde son bölüm neler olduğu ve 10 Ekim Salı günü Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 10 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı?

Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 10 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. ATV yayın akışında bu akşam Bir Gece Masalı dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Burak Deniz, (Mahir) ve Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. ATV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BİR GECE MASALI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi bu akşam 7. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Bir Gece Masalı dizisi her Salı saat 20:00'da ATV'de yayınlanıyor.

Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 10 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

BİR GECE MASALI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir. Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder. Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur. Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 10 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

10 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Sen Anlat Karadeniz
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 02:00 Bir Gece Masalı
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