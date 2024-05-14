Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu konusu ne, oyuncuları kimler?

Bir Baba Hindu nerede çekildi? Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu Bir Baba Hindu filminin senaristliğini de Midyat yapmaktadır. İzleyiciler Bir Baba Hindu nerede çekildi sorusuna yanıt aramakta. Bir Baba Hindu bu akşam televizyon ekranlarının sinema akışıyla seyirci ile buluşuyor. Kahkaha dolu bu komedi filminde pek çok ünlü isim de yer almakta. Peki, Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu hangi ülkede çekildi? Bir Baba Hindu ne zaman çekilmiştir? Bir Baba Hindu hangi şehirde çekilmiştir?

BİR BABA HİNDU NE ZAMAN ÇIKTI?

Bir Baba Hindu, 2016 yapımı bir Türk komedi filmidir. Filmin senaristi ve yönetmeni Sermiyan Midyat'tır. Sermiyan Midyat'a başrolde 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria eşlik etmektedir.

BİR BABA HİNDU KONUSU NE?

Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI KİMLER?

Sermiyan Midyat

Burak Satıbol

Nicole Faria

Şafak Sezer

Zeynep Kankonde

Hakan Akın

Füsun Demirel

Ayhan Taş

Osman Alkaş

Begüm Öner

Muhittin Korkmaz

Bülent Kayabaş

BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Konusuyla ve oyuncularıyla dikkat çeken Bir Baba Hindu filminin çekimleri Hindistan ve İstanbul'da yapılmıştır.