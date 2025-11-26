Haberler

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
Güncelleme:
İnternet üzerinden 3 bin TL'lik avize siparişi veren genç çift, kargoyu açtıklarında büyük şok yaşadı. Pakette kağıt avize çıkarken, genç çiftin o anları sosyal medyada gündem oldu.

  • Bir çift, internet üzerinden 3 bin TL'ye sipariş ettikleri avize yerine kağıttan yapılmış bir maket aldı.
  • Çift, mağduriyetlerinin giderilmesi için satıcı ve e-ticaret platformu nezdinde hukuki süreç başlattı.

İnternet üzerinden 3 bin TL değerinde avize siparişi veren genç bir çift, kargoyu açtıklarında büyük bir şok yaşadı. Paketten, sipariş ettikleri avize yerine, kağıttan yapılmış bir maket çıktı.

AVİZE BEKLERKEN KAĞIT ÇIKTI

Çiftin kargo açılışı sırasında kaydettiği şaşkınlık anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve viral hale geldi.

Yaşanan bu olay, internet alışverişlerindeki dolandırıcılık risklerini tekrar gündeme getirdi. Genç çiftin, mağduriyetlerinin giderilmesi için satıcı ve e-ticaret platformu nezdinde hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Tüketici Hakları
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

carttt etmiştir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
