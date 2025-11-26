Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

İnternet üzerinden 3 bin TL değerinde avize siparişi veren genç bir çift, kargoyu açtıklarında büyük bir şok yaşadı. Paketten, sipariş ettikleri avize yerine, kağıttan yapılmış bir maket çıktı.

AVİZE BEKLERKEN KAĞIT ÇIKTI

Çiftin kargo açılışı sırasında kaydettiği şaşkınlık anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve viral hale geldi.

Yaşanan bu olay, internet alışverişlerindeki dolandırıcılık risklerini tekrar gündeme getirdi. Genç çiftin, mağduriyetlerinin giderilmesi için satıcı ve e-ticaret platformu nezdinde hukuki süreç başlattığı öğrenildi.