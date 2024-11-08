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Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?

Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?
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Elazığ'ın Merkez ilçesinde, 8 Kasım 2024 tarihinde saat 17:04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.04'te Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Peki, Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?

BİNGÖL DEPREM Mİ OLDU 8 KASIM CUMA?

Elazığ'da 17.04'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre, 8 Kasım 2024 tarihinde, saat 17:04'te Elazığ merkezde, 38.61944 derece kuzey enlemi ve 39.68667 derece doğu boylamında, 16.22 km derinlikte 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin detayları şöyle:

Büyüklük: 5.0 (Mw)

Yer: Merkez (Elazığ)

Tarih: 8 Kasım 2024

Saat: 17:04:00 TSİ

Enlem: 38.61944 N

Boylam: 39.68667 E

Derinlik: 16.22 km

Deprem Elazığ'ın merkezinde ve çevre illerde de hissedildi. Özellikle depremin yakınında bulunan yerleşim yerlerinde kısa süreli panik yaşandı. Elazığ'da yaşayan vatandaşlar, deprem anında kendilerini hızla dışarıya atarak sarsıntının geçmesini bekledi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirimi yapılmadı. Yetkililer, tedbir amacıyla ekiplerin sahada kontrollerini sürdürdüğünü belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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