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BİNGÖL'DE NE OLDU? Madde bağımlısı şahıs tutuklandı mı? Olay ne?

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BİNGÖL'DE NE OLDU? Madde bağımlısı şahıs tutuklandı mı? Olay ne? Bingöl'ün merkez Bahçelievler Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde madde bağımlısı bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 5 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Vatandaşlar, olayın detaylarını merak ediyor. Madde bağımlısı şahsın tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor. Peki, Madde bağımlısı şahıs tutuklandı mı? Olay ne?

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamıştı. Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

BİNGÖL'DE NE OLDU? Madde bağımlısı şahıs tutuklandı mı? Olay ne?

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi. Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNGÖL'DE NE OLDU? Madde bağımlısı şahıs tutuklandı mı? Olay ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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