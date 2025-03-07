BİLSEM sonuçları açıklandı! BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? BİLSEM sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçları, 7 Mart 2025 tarihinde açıklandı. Öğrenciler ve veliler, BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır, BİLSEM sorgulama ekranına nasıl ulaşılır gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, BİLSEM sınav sonuçları öğrenme ve detaylı bilgiler!

BİLSEM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

MEB takvim değişikliği nedeniyle BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart 2025 tarihinde açıklandı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024-2025 BİLSEM ön değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI

BİLSEM SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

BİLSEM sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen veliler, belirtilen tarihler arasında başvuru yapabilirler:

İtiraz Tarihleri: 3-7 Mart 2025

İtiraz Başvuru Yeri: Öğrencinin eğitim aldığı okul aracılığıyla yapılacaktır.

BİLSEM 2025 TAKVİMİ