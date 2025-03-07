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BİLSEM sonuçları açıklandı! BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? BİLSEM sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları açıklandı! BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? BİLSEM sorgulama ekranı
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Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve veliler, sonuçları BİLSEM'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. Peki, BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? BİLSEM sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçları, 7 Mart 2025 tarihinde açıklandı. Öğrenciler ve veliler, BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır, BİLSEM sorgulama ekranına nasıl ulaşılır gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, BİLSEM sınav sonuçları öğrenme ve detaylı bilgiler!

BİLSEM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

MEB takvim değişikliği nedeniyle BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart 2025 tarihinde açıklandı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024-2025 BİLSEM ön değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI

BİLSEM sonuçları açıklandı! BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? BİLSEM sorgulama ekranı

BİLSEM SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

BİLSEM sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen veliler, belirtilen tarihler arasında başvuru yapabilirler:

İtiraz Tarihleri: 3-7 Mart 2025

İtiraz Başvuru Yeri: Öğrencinin eğitim aldığı okul aracılığıyla yapılacaktır.

BİLSEM 2025 TAKVİMİ

  • 7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
  • 10-14 Mart 2025 Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
  • 17-21 Mart 2025 Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
  • 17-28 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
  • 8 Nisan 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
  • 14 Nisan-27 Haziran 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
  • 4 Temmuz 2025 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
  • 7-11 Temmuz 2025 Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
  • 14-25 Temmuz 2025 Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
  • 28 Temmuz-29 Ağustos 2025 BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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