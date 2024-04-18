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BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı!

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BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, özellikle ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. 2024 BİLSEM takvimine göre sonuçların ne zaman açıklanacağı konusu gündemde. Sınav sonuçları öğrenme ekranı ve BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenileceği gibi detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sınav sonuçları öğrenme ekranı! BİLSEM sınav sonuçları 2024!

BİLSEM takvimine göre ön değerlendirme sonuçları merak ediliyor. Bilim ve Sanat Merkezi bireysel değerlendirme sınavı tarihi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği BİLSEM takviminde yer alıyor.İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. 2024 BİLSEM takvimine göre sonuçlar ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

BİLSEM takvimine göre, 15 Mayıs'ta bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. 26 Mayıs ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavları gerçekleştirilecek. 31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sınav sonuçları öğrenme ekranı!

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

BİLSEM'de, öğrenciler 10 Şubat ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye tabi tutuldu. Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan'da adaylarla paylaşılacak.

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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