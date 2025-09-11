Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, son günlerde kamuoyunu şaşırtan gelişmelerle gündemde. Yıllardır Can Holding'in desteğiyle faaliyetlerini sürdüren üniversitenin, yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında devletin el koyduğu varlıklar arasında yer aldığı iddia edildi. Peki, Bilgi Üniversitesi kimin? Bilgi Üniversitesi'ne el mi konuldu? İşte detaylar...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KİMİN?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bir vakıf üniversitesidir ve kuruluşu, sahipliği ve yönetimi bakımından özel vakıf statüsünde faaliyet göstermektedir.

Kuruluş tarihi: 7 Haziran 1996. Eğitim kurumu, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuştur.

Vakıf statüsü: Bilgi Üniversitesi "vakıf üniversitesi" statüsündedir; yani özel sermaye ya da özel vakıf kaynaklarıyla finanse edilen, kamu tüzel kişiliği olan bir kurumdur.

Yönetim ve sahiplik: Üniversitenin yönetimi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Mütevelli Heyeti aracılığıyla yürütülür. ? Vakıf, üniversitenin karar organı olarak temel yönetsel yetkilere sahiptir.

Laureate dönemi ve Can Holding desteği: Üniversite, 2010 yılından itibaren ABD merkezli Laureate International ağı ile işbirliği halindeydi. 2019'da Can Holding, Bilgi Kültür ve Eğitim Vakfı'nın "destekçileri" arasına katıldı.

Bu bilgiler ışığında, Bilgi Üniversitesi'nin "kime ait olduğu" sorusunun cevabı: Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mülkiyetinde ve yönetimindedir; Can Ailesi/Can Holding ise vakfın destekçileri arasında yer almakta ve üniversiteyle işbirliğini sürdürmektedir.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NE EL Mİ KONULDU?

Türkiye'nin köklü vakıf üniversitelerinden biri olarak bilinen İstanbul Bilgi Üniversitesi, uzun süredir Can Holding'in desteklediği yapılar arasında yer almaktaydı. Ancak son dönemde yürütülen geniş çaplı bir operasyon kapsamında, Can Holding'e bağlı bazı varlıklar hakkında yapılan incelemelerde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de bu yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NE NEDEN EL KONULDU?

Elde edilen bulgular doğrultusunda üniversite, el konulan varlıklar listesine dahil edildi. Bu gelişmeyle birlikte, üniversitenin yönetimi ve idari denetimi kamuya devredildi. Böylece vakıf üniversitesi statüsünde faaliyet gösteren Bilgi Üniversitesi, fiilen devlet kontrolüne geçmiş oldu. Sürecin detaylarına ilişkin resmî açıklamaların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.