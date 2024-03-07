Üye Girişi
Haberler

Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Bilal Kırkpınar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. İşte detaylar!

Bilal Kırkpınar kariyeri ve eski görevleri ile gündeme geliyor. Daha önce AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan ve AK Parti bünyesinde çeşitli görevlerde rol oynayan Kırkpınar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BİLAL KIRKPINAR KİMDİR?

  • 12 Kasım 1983 tarihinde Erzurum'da doğan Bilal Kırkpınar, Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünden mezundur. ABD'nin San Diego State Üniversitesi'nde ekonomi ve iş gereksinimleri üzerine eğitim aldı.
  • Siyasi kariyerine 2006 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda adım atan Kırkpınar, Nisan 2011 ile Mart 2015 tarihleri arasında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.
  • Aynı zamanda gıda ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapan Bilal Kırkpınar, İzmir Erzurum Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
  • İzmir Uyuşturucuyla Mücadele Platformu İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Kırkpınar, evlidir.

Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?

Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bilal Kırkpınar AK Parti İzmir Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title