Bilal Kırkpınar kariyeri ve eski görevleri ile gündeme geliyor. Daha önce AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan ve AK Parti bünyesinde çeşitli görevlerde rol oynayan Kırkpınar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BİLAL KIRKPINAR KİMDİR?