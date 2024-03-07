Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?
Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Bilal Kırkpınar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. İşte detaylar!
Bilal Kırkpınar kariyeri ve eski görevleri ile gündeme geliyor. Daha önce AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan ve AK Parti bünyesinde çeşitli görevlerde rol oynayan Kırkpınar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
BİLAL KIRKPINAR KİMDİR?
- 12 Kasım 1983 tarihinde Erzurum'da doğan Bilal Kırkpınar, Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünden mezundur. ABD'nin San Diego State Üniversitesi'nde ekonomi ve iş gereksinimleri üzerine eğitim aldı.
- Siyasi kariyerine 2006 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda adım atan Kırkpınar, Nisan 2011 ile Mart 2015 tarihleri arasında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.
- Aynı zamanda gıda ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapan Bilal Kırkpınar, İzmir Erzurum Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
- İzmir Uyuşturucuyla Mücadele Platformu İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Kırkpınar, evlidir.