Bihter filmi oyuncuları ve karakterleri kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bihter filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bihter filmini izleyecek olanların merak ettiği Bihter konusu nedir, Bihter oyuncuları kimler ve Bihter özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan'ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül'le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

YÖNETMEN : MEHMET BİNAY, CANER ALPER

YAPIM YILI : 2023

SENARYO : MERVE GÖNTEM

OYUNCULAR : FARAH ZEYNEP ABDULLAH, BORAN KUZUM, OSMAN SONANT, HANDE ATAİZİ, HELİN KANDEMİR