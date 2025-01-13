Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bihter filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bihter konusu, özeti ve Bihter oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bihter filminin detayları…

BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan'ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül'le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

BİHTER FİLMİ NERE ÇEKİLDİ?

Bihter filmi, İstanbul'un tarihi ve estetik güzelliklerini anımsatan Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerde çekildi. Adnan Bey'in yalısı olarak Beykoz'daki tarihi Sait Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

BİHTER HANGİ KANALDA?

Bihter Filmi Televizyonda İlk Kez NOW'da! Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper'in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi ile Helin Kandemir'in yer aldığı, "Bihter" filmi, 13 Ocak Pazartesi saat 20.00'de NOW izleyicisiyle buluşacak. İzlemek için tıklayınız .