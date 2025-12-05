Haberler

Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Samsun'da 35 yaşındaki bir erkeği 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan 2 kız kardeş, polisin gözaltı işlemi sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

  • Samsun'un İlkadım ilçesinde 35 yaşındaki Mahmut N., 2 kız kardeş tarafından 14 yerinden bıçaklandı.
  • Polis, Tuğçe Y. (30) ve kardeşi Sefa Y.'yi gözaltına aldı.
  • Gözaltı sırasında 2 kız kardeş, kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 35 yaşındaki Mahmut N. isimli şahıs, 2 kız kardeş tarafından 14 yerinden bıçaklandı.

Şahıs ağır yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayın ardından harekete geçen polis ekipleri Tuğçe Y. (30) ve kardeşi Sefa Y.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Gözaltı sırasında 2 kız kardeş kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu iddia edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bıçaklı saldırıya uğrayan Mahmut N.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Allah kaşarların şerrinden korusun. Amin!

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Ülke uçuyor kaşarlar çoşuyor hurraaaaaa :))

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

deseler sarkıntılık etti bilmem ne direk bırakırlar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
