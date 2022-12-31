Bi' tek ben anlarım şarkı sözleri! KÖFN Bi'Tek ben anlarım sözleri neler? Bi Tek Ben Anlarım dinle!
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Bi tek ben anlarım şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen gruplarından olan KÖFN'ün kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Bi tek ben anlarım şarkısının sözleri merak uyandırdı. Bi tek ben anlarım şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Bi tek ben anlarım şarkı sözleri! KÖFN Bi Tek ben anlarım sözleri neler?
Bi tek ben anlarım şarkı sözleri! Köfn Bi tek ben anlarım şarkı sözleri, şarkının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı grup, Bi tek ben anlarım şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Bi Tek Ben Anlarım şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. KÖFN Bi Tek ben anlarım sözleri neler? detaylar haberimizde...
Bİ TEK BEN ANLARIM ŞARKI SÖZLERİ!
Teninin üzerinden kayan bi buzdur
Uzak bakışlarım
Hiç izlememiş olsaydım bu filmi
Canımı acıtırdı
Ama seni bilmek
Seni bilmek, seni bilmek
Beynimde bi kurşun seni bilmek
Seni bilmek, seni bilmek
En büyük ceza
Her anın aklımda, her kıvrımın
Sanmasınlar asla, seni benden ayrı
Savrulur savrulur, saçlarında hayatın
Seni sorsunlar benden, bi' tek ben anlarım
Her anın aklımda, her kıvrımın
Sanmasınlar asla, seni benden ayrı
Savrulur savrulur, saçlarında hayatın
Seni sorsunlar benden, bi' tek ben anlarım
Teninin üzerind?n kayan bi buzdur
Uzak bakışlarım
Hiç izlememiş olsaydım bu filmi
Canımı acıtırdı
Ama seni bilm?k
Seni bilmek, seni bilmek
Beynimde bi kurşun seni bilmek
Seni bilmek, seni bilmek
En büyük ceza
Her anın aklımda, her kıvrımın
Sanmasınlar asla, seni benden ayrı
Savrulur savrulur, saçlarında hayatın
Seni sorsunlar benden, bi' tek ben anlarım
Her anın aklımda, her kıvrımın
Sanmasınlar asla, seni benden ayrı
Savrulur savrulur, saçlarında hayatın
Seni sorsunlar benden, bi' tek ben anlarım