Bi' tek ben anlarım şarkı sözleri! KÖFN Bi'Tek ben anlarım sözleri neler? Bi Tek Ben Anlarım dinle!

Bi tek ben anlarım şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen gruplarından olan KÖFN'ün kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Bi tek ben anlarım şarkısının sözleri merak uyandırdı. Bi tek ben anlarım şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Bi tek ben anlarım şarkı sözleri! KÖFN Bi Tek ben anlarım sözleri neler?

Bi tek ben anlarım şarkı sözleri! Köfn Bi tek ben anlarım şarkı sözleri, şarkının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı grup, Bi tek ben anlarım şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Bi Tek Ben Anlarım şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. KÖFN Bi Tek ben anlarım sözleri neler? detaylar haberimizde...

Bİ TEK BEN ANLARIM ŞARKI SÖZLERİ!

Teninin üzerinden kayan bi buzdur

Uzak bakışlarım

Hiç izlememiş olsaydım bu filmi

Canımı acıtırdı

Ama seni bilmek

Seni bilmek, seni bilmek

Beynimde bi kurşun seni bilmek

Seni bilmek, seni bilmek

En büyük ceza

Her anın aklımda, her kıvrımın

Sanmasınlar asla, seni benden ayrı

Savrulur savrulur, saçlarında hayatın

Seni sorsunlar benden, bi' tek ben anlarım

Her anın aklımda, her kıvrımın

Sanmasınlar asla, seni benden ayrı

Savrulur savrulur, saçlarında hayatın

Seni sorsunlar benden, bi' tek ben anlarım

Teninin üzerind?n kayan bi buzdur

Uzak bakışlarım

Hiç izlememiş olsaydım bu filmi

Canımı acıtırdı

Ama seni bilm?k

Seni bilmek, seni bilmek

Beynimde bi kurşun seni bilmek

Seni bilmek, seni bilmek

En büyük ceza

Her anın aklımda, her kıvrımın

Sanmasınlar asla, seni benden ayrı

Savrulur savrulur, saçlarında hayatın

Seni sorsunlar benden, bi' tek ben anlarım

Her anın aklımda, her kıvrımın

Sanmasınlar asla, seni benden ayrı

Savrulur savrulur, saçlarında hayatın

Seni sorsunlar benden, bi' tek ben anlarım