Üye Girişi
Haberler

Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Zafer Partisi, Şırnak Belediye Başkan Adayı olarak Beyza Tatar'ı gösterdi. 1999 yılında Şırnak'ta doğan Tatar, evli bir kadın. Zafer Partisi'nin Şırnak'taki seçim yarışında Tatar'ın performansı merak konusu oldu.

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şırnak Belediye Başkan adayı ise Beyza Tatar oldu. Vatandaşlar, Beyza Tatar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi ŞırnakBelediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?

BEYZA TATAR KİMDİR?

  • Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan Adayı Beyza Tatar oldu.
  • Beyza Tatar'ın 1999 yılında Şırnak'ta doğdu.
  • Evlidir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Beyza Tatar Şırnak Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli? Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title