Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi, Şırnak Belediye Başkan Adayı olarak Beyza Tatar'ı gösterdi. 1999 yılında Şırnak'ta doğan Tatar, evli bir kadın. Zafer Partisi'nin Şırnak'taki seçim yarışında Tatar'ın performansı merak konusu oldu.
Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şırnak Belediye Başkan adayı ise Beyza Tatar oldu. Vatandaşlar, Beyza Tatar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi ŞırnakBelediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
BEYZA TATAR KİMDİR?
- Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan Adayı Beyza Tatar oldu.
- Beyza Tatar'ın 1999 yılında Şırnak'ta doğdu.
- Evlidir.