Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şırnak Belediye Başkan adayı ise Beyza Tatar oldu. Vatandaşlar, Beyza Tatar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi ŞırnakBelediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?

BEYZA TATAR KİMDİR?