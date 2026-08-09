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'Kötü koku' ihbarıyla gerçek ortaya çıktı: İtfaiye kapıyı açınca...

'Kötü koku' ihbarıyla gerçek ortaya çıktı: İtfaiye kapıyı açınca...
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Beyoğlu’nda evinden kötü koku gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Selim Bağda (57) salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde bulundu. Vücudunda darp izine rastlanmayan Bağda’nın ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor.

  • Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri daireye girdi ve 57 yaşındaki Selim Bağda'yı salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz buldu.
  • Sağlık ekipleri Selim Bağda'nın hayatını kaybettiğini belirledi; vücudunda darp ve kesici delici alet izine rastlanmadı.
  • Bağda'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu’nda mahalle sakinleri bir binadan kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri Selim Bağda’yı (57) salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bağda’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bağda’nın vücudunda darp, kesici delici alet izine rastlanmazken, şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

"KÖTÜ KOKU" İHBARI ORTAYA ÇIKARDI

Olay, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir evden yoğun kötü koku geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları görüşmelerde apartman sakinlerinden evden uzun süredir kötü koku geldiğini öğrendi.

İTFAİYE KAPIYI AÇINCA...

Polis ekipleri kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden cevap alamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılarak daireye girildi. İçeri giren ekipler, Selim Bağda’yı salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Selim Bağda’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Bağda’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Selim Bağda’nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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