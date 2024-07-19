Beyoğlu hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beyoğlu nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Beyoğlu hangi yakada? Beyoğlu hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beyoğlu, İstanbul'un en eski ve turistik ilçelerinden biridir. İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi gibi simgeleri içerir. Beyoğlu'na gidecek olan vatandaşlar Beyoğlu İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Beyoğlu nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Beyoğlu harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

BEYOĞLU HANGİ YAKADA?

Beyoğlu, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. İstanbul'un en eski ve tarihi ilçelerinden biri olan Beyoğlu, kültürel ve turistik zenginlikleri ile ünlüdür. İlçede yer alan İstiklal Caddesi, Galata Kulesi ve Taksim Meydanı, turistlerin ve yerel halkın sıkça ziyaret ettiği yerlerdir. Ayrıca, çeşitli müzeler, sanat galerileri ve tiyatrolar, Beyoğlu'nun kültürel zenginliğini yansıtır.

Beyoğlu, aynı zamanda sosyal ve gece hayatının merkezi konumundadır. İlçede yer alan barlar, restoranlar ve kafeler, özellikle gençler ve turistler için popüler mekanlardır. Ayrıca, tarihi Pera bölgesi ve çevresindeki oteller, konaklama açısından çeşitli seçenekler sunar.

BEYOĞLU HARİTADA NEREDE?

İstanbul Beyoğlu'nun haritadaki konumu şu şekildedir:

BEYOĞLU NEREDE?

İstanbul'un tarihi yarımadasının kuzeyinde yer alan Beyoğlu, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlçe, özellikle Galata Kulesi ve İstiklal Caddesi gibi tarihi ve turistik mekanları ile ünlüdür. Günümüzde ise sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumundadır.