Beylerbeyi Sarayı'nı kim yaptırdı? 1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? (11 Ekim Milyoner)

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1863-1865 YILLARI ARASINDA YAPTIRILAN BEYLERBEYİ SARAYI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE YAPTIRILMIŞTIR?

A: II. Mahmud

B: Abdülmecid

C: II. Abdülhamid

D: Abdülaziz

Cevap : D