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Beyaz Show ne zaman başlayacak, Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

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Televizyon tarihinin bir dönem cuma akşamlarının vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceği iddiası aylardır konuşulmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "Beyaz Show dönüyor" açıklamasının ardından programının sunucusu Beyazıt Öztürk de müjdeyi verdi. Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak, Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi. Beyaz Show ne zaman başlayacak, Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Önceki gün bir mekan çıkında Aramızda Kalmasın programının sorularını yanıtlayan Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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