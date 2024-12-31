ATV'nin yılbaşı özel programı her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Kim Milyoner Olmak İster oldu. Yılbaşı akşamı özel konuklarıyla ekrana gelecek Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının konukları merakla araştırılıyor. Yarışmada yer alacak olan Betül Demir kim olduğu ve kaç TL kazandığı, kaçıncı soruya kadar geldiği ise gizemini koruyor. Peki, Betül Demir Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Betül Demir kimdir?

BETÜL DEMİR KİMDİR?

Betül Demir, 25 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 5 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Demir, aynı zamanda albümlerinin prodüktörlüğünün yapan söz yazarı ve besteci Sude Bilge Demir'in ablasıdır. Aslen Çankırı'lıdır. Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım atan Betül Demir, ortaokul yıllarında korolarda solistlik, lisede kurduğu grupla çeşitli konserler vermiştir. Liseyi bitirdiği dönemde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Aynı dönemlerde Aşkın Nur Yengi ve Demet Sağıroğlu gibi bir çok önemli yorumcunun albümlerinde de vokal yaptı. Bir dönem Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü'nde de eğitim gören Betül Demir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İlk albümü Ayrılığın El Kitabı, 26 Mayıs 2006'da piyasaya çıktı. 2 Ağustos 2007'de "Betül Demiremix" adlı remiks albümünü çıkartan Betül Demir, 2008 yılında 3 Hürel'in "Sonsuza Kadar" albümünde "Gönül Sabreyle" isimli rock şarkısını yorumlarken, aynı yılın Temmuz ayında "Süper" isimli albümünü çıkardı. Ayrıca albümlerinde sadece yorumcu olarak değil, besteci ve yorumcu kimliğiyle de sevilen şarkılara imza atan Demir'in, "Bütün Gece" şarkısı hem Türkçe hem de İngilizce sözlerle "Türkiye Bisiklet Turu" şarkısı oldu.

BETÜL DEMİRMİLYONER OLMAK İSTER'DE KAÇ TL KAZANDI?

Betül Demir'in katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümü henüz başlamadı.

KİM MİLYONER OLMAK HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını Sera Film Services'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma, Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır

Kim Milyoner Olmak İster?, Cumartesi akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.