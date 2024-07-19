Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beşiktaş, boğaziçi kıyısında, tarihi yapıları, üniversiteleri ve canlı sosyal hayatı ile ünlüdür. Beşiktaş'a gidecek olan vatandaşlar Beşiktaş İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Beşiktaş harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

Beşiktaş hangi yakada? Beşiktaş, boğaziçi kıyısında, tarihi yapıları, üniversiteleri ve canlı sosyal hayatı ile ünlüdür. Beşiktaş'a gidecek olan vatandaşlar Beşiktaş İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Beşiktaş harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

BEŞİKTAŞ HANGİ YAKADA?

Beşiktaş, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Boğaziçi kıyısında yer alan Beşiktaş, İstanbul'un en canlı ve kozmopolit bölgelerinden biridir. İlçede yer alan Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş Çarşısı ve çeşitli müzeler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi ve diğer önemli eğitim kurumları da burada bulunmaktadır.

Beşiktaş, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumundadır. İlçede yer alan barlar, restoranlar ve kafeler, gençler ve turistler için popüler mekanlardır. Ayrıca, Beşiktaş Futbol Kulübü'nün stadyumu ve spor tesisleri, bölgenin spor alanındaki önemini artırır.

BEŞİKTAŞ HARİTADA NEREDE?

İstanbul Beşiktaş'ın haritadaki konumu şu şekildedir:

Beşiktaş hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

BEŞİKTAŞ NEREDE?

İstanbul'un tarihi yarımadasının kuzeyinde yer alan Beşiktaş, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlçe, özellikle Dolmabahçe Sarayı ve Çırağan Sarayı gibi tarihi yapıları ile ünlüdür. Günümüzde ise sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumundadır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İstanbul Beşiktaş İstanbul Turizm Gündem Emlak Yaşam Haberler

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

 TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı! Canlı yayında ortam gerildi

TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı! Canlı yayında ortam gerildi

Bakmadan Geçme

Beylikdüzü hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beylikdüzü nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beşiktaş hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Şişli 18-19 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Galatasaray Trencin maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Trencin maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İzmir Balçova, Gaziemir, Karaburun elektrik kesintisi! İzmir elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? Fenerbahçe Hull City maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Hull City maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Hull City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Hull City maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Trencin maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Trencin maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Hull City maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Hull City maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Trencin maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz Galatasaray Trencin maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Hull City maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz FB Hull City maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) EXXEN spor canlı izle! 18 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın TV8.5 canlı izle! FENERBAHÇE-HULL CİTY TV8.5 CANLI 4K İZLE! 18 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Adnan Menderes Havalimanı seferleri iptal! İzmir'de uçak seferleri iptal mi edildi, ne oldu? Seferler neden iptal edildi? D-Smart Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Trencin Spor Smart şifresiz canlı yayın linki!
5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title