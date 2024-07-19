Beşiktaş hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Beşiktaş hangi yakada? Beşiktaş, boğaziçi kıyısında, tarihi yapıları, üniversiteleri ve canlı sosyal hayatı ile ünlüdür. Beşiktaş'a gidecek olan vatandaşlar Beşiktaş İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Beşiktaş harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

BEŞİKTAŞ HANGİ YAKADA?

Beşiktaş, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Boğaziçi kıyısında yer alan Beşiktaş, İstanbul'un en canlı ve kozmopolit bölgelerinden biridir. İlçede yer alan Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş Çarşısı ve çeşitli müzeler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi ve diğer önemli eğitim kurumları da burada bulunmaktadır.

Beşiktaş, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumundadır. İlçede yer alan barlar, restoranlar ve kafeler, gençler ve turistler için popüler mekanlardır. Ayrıca, Beşiktaş Futbol Kulübü'nün stadyumu ve spor tesisleri, bölgenin spor alanındaki önemini artırır.

BEŞİKTAŞ HARİTADA NEREDE?

İstanbul Beşiktaş'ın haritadaki konumu şu şekildedir:

BEŞİKTAŞ NEREDE?

İstanbul'un tarihi yarımadasının kuzeyinde yer alan Beşiktaş, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlçe, özellikle Dolmabahçe Sarayı ve Çırağan Sarayı gibi tarihi yapıları ile ünlüdür. Günümüzde ise sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumundadır.