Beşiktaş Cengiz Ünder'in bonservisini alacak mı?
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder rüzgarı esmeye devam ediyor. Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak kadroya katılan milli futbolcu, gösterdiği performansla hem teknik ekibin hem de taraftarların beğenisini kazandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın özel isteğiyle transfer edilen yıldız oyuncu, hücum hattında fark yaratırken yönetimin de sezon sonu için önemli bir kararın eşiğinde olduğu belirtiliyor. Peki, Beşiktaş Cengiz Ünder'in bonservisini alacak mı?

Beşiktaş formasıyla bu sezon etkili bir grafik çizen Cengiz Ünder, son haftalarda takımın hücum gücüne büyük katkı sağladı. Özellikle son maçlarda attığı gollerle dikkat çeken milli futbolcu, performansıyla adından söz ettiriyor.

CENGİZ ÜNDER KİRALIK MI?

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, Beşiktaş ile satın alma opsiyonu içeren bir sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında her geçen hafta performansını artırarak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Özellikle Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan girip attığı kafa golüyle galibiyeti getiren Cengiz, Süper Lig'de bu sezon iki kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ta ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldız, hücum hattında oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla dikkat çekti. Rafa Silva'nın asistinde ağları bulduğu son maçta Sofascore'dan 7.8 puan alan oyuncu, "Maçın en iyisi" seçilerek taraftarın takdirini topladı. Teknik heyet, Cengiz'in form grafiğinden oldukça memnun durumda.

Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder'in sezon sonundaki geleceği için önemli bir plan hazırlığında. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre siyah-beyazlılar, sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı değerlendiriyor. Yönetim, yıldız futbolcunun bonservisini alarak uzun vadeli bir yapılanmada takımın temel parçalarından biri haline getirmeyi planlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sezon öncesinde Cengiz Ünder transferini özellikle talep ettiği belirtiliyor. Yalçın'ın, "Takımın hücum kalitesini artıracak oyuncu" olarak tanımladığı milli futbolcu, beklentileri fazlasıyla karşılamış durumda. Yönetim, oyuncunun yüksek performansının sürmesi halinde transferi kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bir adım atacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
