Beşiktaş Belediyesi hangi parti? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ne zaman belediye başkanı oldu?

Beşiktaş Belediyesi hangi parti? İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün rüşvetle ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ne zaman belediye başkanı oldu? Detaylar haberimizdedir...

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir.

RIZA AKPOLAT NE ZAMAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU?

2019 yerel seçimlerinde, CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve %73 oranında oy alarak yeni belediye başkanı olarak seçildi. 2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Seçimlerde %64.12 oranında oy alarak ikinci kez Beşiktaş Belediye Başkanı olarak seçildi.

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