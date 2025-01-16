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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı mı?

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Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Peki, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı mı?

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT TUTUKLANDI MI?

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade verme işlemlerinin ardından aralarında Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 8 şüpheli de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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