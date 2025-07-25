Beşiktaş Bandırmaspor'la maç mı yaptı, maçta kimler oynadı, kadroda kimler vardı?

Futbolseverlerin büyük ilgisini çeken bu özel hazırlık maçı, Beşiktaş'ın sezon öncesi form grafiğini görmek açısından önemliydi. Müsabaka bazı dijital platformlar üzerinden canlı yayınlandı ve yayın bilgileri kulübün resmi sosyal medya hesaplarından maçtan önce paylaşıldı. Teknik direktörün farklı oyuncuları denediği bu karşılaşmada, genç isimler ve rotasyon oyuncuları da kadroda yer buldu. Sahaya çıkan 11 ve oyuna sonradan dahil olan isimler, taraftarlar tarafından merakla takip edildi.

BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Nevzat Demir Tesisleri'nde Bandırmaspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Ümraniye'de oynanan bu özel mücadelede siyah-beyazlılar, rakibine karşı beklenen üstünlüğü kuramadı.

HAZIRLIK MAÇI NASIL SONUÇLANDI?

Beşiktaş'ın sahasında oynanmasına rağmen, Bandırmaspor karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekip, hazırlık dönemindeki ilk mağlubiyetlerinden birini yaşamış oldu.

Shakhtar maçının kadrosunda olmayan oyuncuların forma giydiği mücadelede Beşiktaş, Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bandirmasporun golünü 36. Dakikada Wilson Samake attı.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş ile Bandırmaspor arasında oynanan bu özel karşılaşma, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmadı. Maç, seyircilere kapalı şekilde gerçekleştirildi ve yalnızca kulüp içi izlemeye açık tutuldu.

BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Beşiktaş ile Bandırmaspor arasında oynanan maçın özet görüntüleri henüz resmi kaynaklarca paylaşılmadı. Şu an için özet izleme linki bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, bir sonraki resmi karşılaşmasını UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında oynayacak. Siyah-beyazlılar, 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak. Bu mücadele, Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olacak.

BEŞİKTAŞ BANDIRMASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPTI MI?

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu öncesindeki hazırlık programı kapsamında Bandırmaspor ile özel bir müsabakada karşı karşıya geldi. Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan bu mücadele, siyah-beyazlıların oyun ritmini tam anlamıyla sahaya yansıtamadığı bir karşılaşma oldu. Maç boyunca her iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlandı ve oyun genel anlamda dengede geçti.

MAÇIN YAYIN DURUMU VE GÖRSELLER

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği bu özel hazırlık karşılaşması, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmadı. Seyircisiz olarak oynanan müsabaka yalnızca kulüp içi gözlemciler tarafından izlenebildi. Maçın özet görüntülerine ilişkin olarak ise Beşiktaş Kulübü henüz resmi bir paylaşımda bulunmadı. Dolayısıyla şu an için maçın geniş özetine dair yayınlanmış bir içerik mevcut değil.

MAÇIN SONUCU NE OLDU?

Beşiktaş, kendi tesislerinde oynamasına rağmen, sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Bandırmaspor, 36. dakikada Wilson Samake'nin kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak sürpriz bir sonuca imza attı. Bu skor, siyah-beyazlılar adına hazırlık sürecinin ilk yenilgilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KADRODA KİMLER VARDI?

Beşiktaş'ın bu karşılaşmada sahaya sürdüğü kadro hakkında açıklama yapılmadı.

BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Siyah-beyazlı ekibin bir sonraki sınavı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesi olacak. Beşiktaş, 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak. Bu karşılaşma, kulübün Avrupa kupaları yolculuğunda kritik bir viraj niteliği taşıyor.